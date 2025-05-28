Смягчение наказания за наркотики связали с полицейским произволом

360: Смягчение наказания за наркотики снизит полицейский произвол

Гуманизация уголовного законодательства за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отразится на уровне полицейского произвола. Об этом сообщает «360».

Предлагаемые Верховным судом России поправки в УК РФ снизят случаи провокаций силовиков, когда они подбрасывают наркотики гражданам для улучшения статистики. Среди других преимуществ — страдающие наркозависимостью получат возможность избежать сурового наказания и не попасть в жернова криминальной системы, вместо колонии они смогут пройти лечение; правоохранительные органы сосредоточат свои усилия на поимке крупных наркоторговцев, а не мелких потребителей.

Судья в отставке Владимир Комсолев заявил изданию, что законопроект направлен на защиту граждан, которые используют психоактивные вещества для личного потребления, но не занимаются распространением наркотиков. Действующие сейчас нормы чрезмерно суровы для тех, кто хранит небольшие дозы для себя. А суды зачастую дают одинаковое наказание как к мелким потребителям, так и крупным наркодилерам, что влечет нарушение принципа справедливости и равенства перед законом.

Инициатива направлена на решение главной проблемы — ликвидацию организованной преступности и крупного оборота наркотиков, отметил Комсолев

Верховный суд России принял решение о внесении законопроекта на рассмотрение в Госдуму. В нем предлагается исключить лишение свободы за впервые совершенные деяния, связанные с приобретением, хранением и изготовлением наркотиков, выращивание наркосодержащих растений, выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества. Сейчас подобные преступления наказываются лишением свободы до 3 лет. Вместо колонии законопроект предусматривает обязанность пройти лечение от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.