В Белом доме рассказали о возможном разрыве отношений России и США

Президент России Владимир Путин якобы оказался опасно близок к разрыву отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой источники.
«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который [президент США Дональд] Трамп перед ним разложил», — заявил один из американских чиновников на условиях анонимности.
Также, по сообщению газеты, терпение американского лидера в отношение урегулирования конфликта на Украине находится «на исходе».
Ранее Трамп заявил, что если бы он вновь не стал президентом США, то с Россией якобы произошло бы «очень много плохих вещей».