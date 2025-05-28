В Белом доме рассказали о возможном разрыве отношений России и США

Politico: Путин близок к тому, чтобы сжечь золотой мост отношений США и России

Президент России Владимир Путин якобы оказался опасно близок к разрыву отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой источники.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который [президент США Дональд] Трамп перед ним разложил», — заявил один из американских чиновников на условиях анонимности.

Также, по сообщению газеты, терпение американского лидера в отношение урегулирования конфликта на Украине находится «на исходе».

Ранее Трамп заявил, что если бы он вновь не стал президентом США, то с Россией якобы произошло бы «очень много плохих вещей».