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16:46, 28 мая 2025Моя страна

В России появится курорт «Новая Анапа»

Первую очередь курорта «Новая Анапа» в Краснодарском крае запустят в 2031 году
Алина Черненко

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Первую очередь нового семейного курорта в Краснодарском крае — «Новая Анапа» — планируют запустить в 2031 году. Об этом сообщила замгендиректора АО «Корпорация "Туризм.РФ"» Елена Федорова, ее слова приводит «Интерфакс».

Уточняется, что проект предусматривает строительство 15,3 тысячи номеров категорий «три звезды» и «пять звезд». Объекты будут вводить в эксплуатацию поэтапно до 2034 года. Общий объем инвестиций оценивается в 472,6 миллиарда рублей, говорится в источнике.

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На территории нового курорта, который расположится рядом со станицей Благовещенская в 36 километрах Анапы, появятся тематический аквакомплекс и парк аттракционов, оздоровительный центр, школы водных и ветровых видов спорта, многоуровневая набережная, скверы и парки.

Ранее сообщалось, что на строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» на западном побережье Крыма выделят 13 миллиардов рублей. Его общая площадь составит более 200 гектаров.

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