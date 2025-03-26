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10:41, 26 марта 2025Путешествия

Раскрыта стоимость строительства круглогодичного морского курорта в Крыму

На создание курорта «Золотые пески» в Крыму выделят 13 миллиардов рублей
Алина Черненко

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На строительство круглогодичного морского курорта «Золотые пески» на западном побережье Крыма выделят 13 миллиардов рублей. Стоимость строительства объекта раскрыл глава республики Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, деньги из республиканского и федерального бюджетов направят на создание необходимой инфраструктуры: перенос автомобильной дороги за железнодорожные пути, прокладку газораспределительных и электросетей и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

Аксенов добавил, что инвестор уже разработал генплан курорта и планировку его территории. Общая площадь «Золотых песков» составит более 200 гектаров. На ней разместятся отели, санатории, внутренняя дорожная сеть, а также объекты инфраструктуры. Все пляжи курорта будут общедоступными, подчеркнул глава Крыма.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание новых круглогодичных курортов. На Японском море предполагается строительство курорта «Приморье», в Краснодарском крае появится курорт «Новая Анапа», в Крыму — «Золотые пески», а в Дагестане — «Каспийский прибрежный кластер».

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