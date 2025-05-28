В СВР России заявили об ожесточенной борьбе в США

Глава СВР Нарышкин: Внутренняя борьба в США идет не на жизнь, а на смерть

Внутриполитические конфликты в США идут не на жизнь, а на смерть. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Внутренняя борьба в США буквально идет не на жизнь, а на смерть, о чем говорят многочисленные покушения и угрозы в адрес [президента США Дональда] Трампа», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Нарышкин пояснил, что американский лидер сталкивается с «ожесточенным противодействием» внутри своей страны, пытаясь урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

26 мая конгрессвумен Жасмин Крокетт заявила, что если Демократической партии удастся получить большинство в одной из палат Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2026 году, то демократы проведут расследование в отношении Трампа и его семьи. Она добавила, что также будет проведено расследование в отношении всех сделок, которые сейчас заключает американская администрация.