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09:23, 26 мая 2025Мир

Демократы захотели начать расследование в отношении Трампа

Конгрессвумен Крокетт: Демпартия проведет расследование в отношении Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Nathan Howard / Reuters

В случае, если Демократической партии удастся получить большинство в одной из палат Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2026 году, то демократы проведут расследование в отношении президента Дональд Трампа и его семьи. Об этом заявила конгрессвумен Жасмин Крокетт, ее слова передает портал Breitbart.

«Если мы в конечном итоге получим Палату представителей, чего я полностью ожидаю, и мы будем усердно работать, чтобы, очевидно, помочь нашим коллегам-демократам в Сенате. Мы проведем расследование (...). Добавлю, что у нас есть много вещей, в которых нужно разобраться и определить, имели ли место не только нарушения закона, но и, безусловно, нарушения конституции в целом», — отметила законодатель.

Крокетт пояснила, что демократы намерены узнать, нарушил ли Трамп закон, принимая от королевской семьи Катара «такой дорогой подарок, как самолет Boeing 747». Она добавила, что также будет проведено расследование в отношении всех деловых сделок, которые сейчас заключает американская администрация.

14 мая Трамп заявил, что Boeing 747 будет передан Военно-воздушным силам (ВВС) США. Он подчеркнул, что этот самолет подарен не лично ему, а будет использоваться правительством в качестве временного Air Force One — позывной самолета ВВС США, на борту которого находится президент. Глава Белого дома резюмировал, что «только дурак не примет такой подарок».

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