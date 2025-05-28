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14:28, 28 мая 2025Бывший СССР

Военкор заявил о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ

Коц: Взятие Зеленого Поля говорит о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие села Зеленое Поле, расположенного на стыке границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей говорит о зачистке южнодонецкого направления от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

При этом он напомнил, что населенный пункт находится в 100 километрах от Запорожья и в 130 километрах от Днепропетровска. Военкор усомнился, что в ближайшее время начнется наступление на эти города.

«Конечно, вряд ли в ближайшее время с этой стороны начнется наступление на облцентры. До города Запорожье от границы — около 100 километров, до Днепропетровска — 130. Однако выход на "ленточку" здесь означает, что южнодонецкое направление фактически очищено от противника», — написал журналист.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные окружили ВСУ в селах Новополь и Зеленое Поле у границы Запорожской области.

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