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11:56, 28 мая 2025Россия

Житель российского города пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ жителе Шебекино
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчину с осколочными ранениями везут в городскую больницу Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь. «В результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания. Повреждены четыре транспортных средства», — добавил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил о взрыве беспилотника во дворе многоквартирного дома в Шебекино. В результате пострадал гражданский, которого с баротравмой, ссадинами лица и шеи доставили в центральную районную больницу. Кроме того, повреждено остекление двух квартир, а также три легковые машины.

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