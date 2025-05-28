Житель российского города пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле со стороны ВСУ жителе Шебекино

В Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчину с осколочными ранениями везут в городскую больницу Белгорода. Ему оказывается вся необходимая помощь. «В результате прилета снаряда загорелась кровля частного дома — пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания. Повреждены четыре транспортных средства», — добавил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил о взрыве беспилотника во дворе многоквартирного дома в Шебекино. В результате пострадал гражданский, которого с баротравмой, ссадинами лица и шеи доставили в центральную районную больницу. Кроме того, повреждено остекление двух квартир, а также три легковые машины.