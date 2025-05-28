Звезда «Интернов» спровоцировала слухи о новом романе

Super.ru: Актрису Кристину Асмус застали с новым мужчиной

Актрису Кристину Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова), известной по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», застали с предполагаемым новым возлюбленным. Об этом пишет Super.ru.

Пару заметил корреспондент издания возле театра Et Cetera в Москве. При этом отмечается, что на мероприятии артистка была одна. «Некоторое время они стояли на улице, общаясь, предположительно, с коллегами актрисы. Затем пара, держась за руки, скрылась из виду нашего корреспондента», — говорится в материале.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Кристины Асмус. По его словам, звезда сериала «Интерны» и франшизы «Елки» является востребованной артисткой.