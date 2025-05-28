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09:21, 28 мая 2025Культура

Звезда «Интернов» спровоцировала слухи о новом романе

Super.ru: Актрису Кристину Асмус застали с новым мужчиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актрису Кристину Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова), известной по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», застали с предполагаемым новым возлюбленным. Об этом пишет Super.ru.

Пару заметил корреспондент издания возле театра Et Cetera в Москве. При этом отмечается, что на мероприятии артистка была одна. «Некоторое время они стояли на улице, общаясь, предположительно, с коллегами актрисы. Затем пара, держась за руки, скрылась из виду нашего корреспондента», — говорится в материале.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Кристины Асмус. По его словам, звезда сериала «Интерны» и франшизы «Елки» является востребованной артисткой.

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