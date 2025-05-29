Армия России прорвала оборону в Харьковской области

Российские войска прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области

Российские войска прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области Украины. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их информации, бойцы Вооруженных сил (ВС) Росии провели штурм центральной части населенного пункта. Так они заняли большую часть поселка и закрепились в застройке, пишет канал.

Также сообщается о продвижении на соседнем — Купянском направлении — за рекой Оскол. Речь идет о населенном пункте Каменка.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались продвинуться у поселка Загрызово в Харьковской области. Однако, сообщает он, украинские войска понесли потери и отступили.