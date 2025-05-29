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10:14, 29 мая 2025Бывший СССР

Армия России прорвала оборону в Харьковской области

Российские войска прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска прорвались в населенный пункт Строевка в Харьковской области Украины. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их информации, бойцы Вооруженных сил (ВС) Росии провели штурм центральной части населенного пункта. Так они заняли большую часть поселка и закрепились в застройке, пишет канал.

Также сообщается о продвижении на соседнем — Купянском направлении — за рекой Оскол. Речь идет о населенном пункте Каменка.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались продвинуться у поселка Загрызово в Харьковской области. Однако, сообщает он, украинские войска понесли потери и отступили.

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