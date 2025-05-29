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07:30, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Мужчина нашел напоминающее знаменитую заставку Windows место

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: @mildlyinteresting

Пользователь Reddit под ником canmancans опубликовал фотографию места, которая напомнила ему знаменитый пейзаж с заставки в Windows XP. В комментариях пользователи с удивлением признали то, насколько эти места похожи.

На фото, которое разместил мужчина, виден холм, покрытый ярко-зеленой травой на фоне голубого неба, который почти полностью повторяет знаменитую компьютерную заставку. На дороге рядом с холмом видны контейнеры и дорожные знаки.

«Это действительно похоже на заставку!», «Я сразу слышу звуки запуска компьютера, когда вижу в ленте эту картинку», «Вау. Голубой цвет внизу даже напоминает мне о панели задач Windows», — отметили пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit нашел странное предупреждение в алкогольном магазине. Опубликованный им снимок наклеенной на боксерскую грушу таблички с надписью-предупреждением насмешил пользователей.

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