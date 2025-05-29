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08:41, 29 мая 2025Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Красноармейске

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВС РФ постепенно охватывают Красноармейск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут постепенный охват Красноармейска (украинское название — Покровск). Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин допустил, что, возможно, получится избежать уличных боев при освобождении города. Он подчеркнул, что командование понимает, что делать, поскольку был накоплен опыт взятия под контроль населенных пунктов разных размеров.

«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения. То есть, если получится избежать городских боев — это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ готовят Красноармейск к уличным боям. В частности, противник выстроил линию обороны города, вывез органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей.

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