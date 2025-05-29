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03:59, 29 мая 2025Россия

Стало известно о подготовке Красноармейска к уличным боям

Пушилин заявил, что ВСУ вывезли детей из Красноармейска без согласия родителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Таисия Воронцова

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Красноармейск (украинское название — Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, вывез органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей.

«Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских войск на трех направлениях: в районах Великой Новоселки, Константиновки и Красноармейска. Он отметил обеспокоенность в армии Украины продвижением Вооруженных сил (ВС) России к границе Днепропетровской области.

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