Пушилин заявил, что ВСУ вывезли детей из Красноармейска без согласия родителей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят Красноармейск (украинское название — Покровск) к уличным боям: противник выстроил линию обороны города, вывез органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия их родителей.

«Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — отметил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил о продвижении российских войск на трех направлениях: в районах Великой Новоселки, Константиновки и Красноармейска. Он отметил обеспокоенность в армии Украины продвижением Вооруженных сил (ВС) России к границе Днепропетровской области.

