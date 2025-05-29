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06:00, 29 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по работе в офисе в жару

Врач Коньков: В жаркую погоду в офисе нужно пить не менее двух литров воды
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

При работе в офисе в жаркую погоду нужно выпивать не менее двух литров воды в день и переносить важные встречи на вечерние часы, так как жара снижает работоспособность. Об этом «Ленте.ру» рассказал заслуженный врач, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета Росбиотех Александр Коньков.

«Правильный питьевой режим становится ключевым фактором поддержания здоровья в таких условиях: даже незначительное обезвоживание существенно снижает когнитивные функции. Человеческий организм в жару теряет больше жидкости, поэтому необходимо употреблять не менее 2-2,5 литров воды в день», — сказал Коньков.

При этом следует учитывать, что сладкие газированные напитки и кофе только усиливают жажду, тогда как чистая вода комнатной температуры эффективно способствует гидратации организма.

«Особое внимание стоит уделить микроклимату рабочего помещения. Использование кондиционеров требует соблюдения важного правила — разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5-7 градусов. Резкие перепады температур не только увеличивают риск простудных заболеваний, но и могут спровоцировать обострение хронических болезней», — рассказал специалист.

По его мнению, оптимальной для офисного пространства считается температура в диапазоне от 23 до 25 градусов.

Он также посоветовал важные задачи и встречи лучше переносить на утренние или вечерние часы, так как в период с 12 до 16 часов, когда температура достигает максимальных значений, работоспособность существенно снижается.

Для улучшения условий в помещениях без кондиционеров можно использовать простые, но эффективные методы. Увлажнители воздуха, регулярное проветривание в утренние и вечерние часы, а также размещение влажных полотенец помогают снизить температуру на несколько градусов

Александр Коньковдоктор медицинских наук

При появлении таких симптомов как головокружение, слабость или учащенное сердцебиение необходимо немедленно прекратить работу и обратиться за медицинской помощью, подчеркнул он.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, которые привел Коньков, длительное пребывание в душном помещении при температуре выше 27 градусов может привести к перегреву и снижению работоспособности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о 30-градусной жаре. Так, в среду и четверг, 28 и 29 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется жара до плюс 30 градусов.

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