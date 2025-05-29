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09:58, 29 мая 2025Силовые структуры

Российские школьники попытались поджечь палку от Вечного огня

В Приморском крае наказали родителей подростков, зажегших палку от Вечного огня
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае оштрафовали родителей подростков, игравших с Вечным огнем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские в интернете заметили видео, на котором дети пытаются зажечь палку от Вечного огня. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеозаписи. Ими оказались двое 13-летних школьников. Подростков и их родителей доставили в полицейский отдел для разбирательства.

Против родителей составили протокол по статье 5.35 («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») КоАП РФ, а со школьниками провели воспитательную беседу.

Ранее в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.

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