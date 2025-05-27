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11:20, 27 мая 2025Россия

В России девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны

В Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям войны
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

По информации издания, ребенок играл возле мемориала с огнем и подпалил палку, пламя с которой перекинулось на цветы и веники. Был ли пожог умышленным или случайным, пока неизвестно. Сейчас с мальчиком и его родителями работают полицейские.

В сети также появилось видео, на котором видно уже практически полностью сгоревшие цветы у подножья памятника. Сама скульптурная композиция повреждений, судя по кадрам, не получила.

Ранее в Туле мигрант помочился на Вечный огонь. Инцидент попал на видео. Как выяснилось, мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

ЖЗЛ
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