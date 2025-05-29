Российского журналиста-иноагента внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста из Ингушетии Ториева в список террористов

Росфинмониторинг внес журналиста и правозащитника из Ингушетии Магомеда Ториева (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

С ноября 2024 года Ториев находится в реестре иностранных агентов Минюста России. В ведомстве отмечали, что журналист распространяет недостоверную информацию о решениях, принятых российской властью. Мужчина выступал против проведения спецоперации и сейчас живет за пределами России.

Ранее Росфинмониторинг внес журналистку Гульсум Халилову (внесена в перечень экстремистов и террористов) в список террористов и экстремистов.