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16:23, 29 мая 2025Силовые структуры

Российского журналиста-иноагента внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста из Ингушетии Ториева в список террористов
Варвара Митина (редактор)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: Башня / YouTube 

Росфинмониторинг внес журналиста и правозащитника из Ингушетии Магомеда Ториева (признан Минюстом России иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

С ноября 2024 года Ториев находится в реестре иностранных агентов Минюста России. В ведомстве отмечали, что журналист распространяет недостоверную информацию о решениях, принятых российской властью. Мужчина выступал против проведения спецоперации и сейчас живет за пределами России.

Ранее Росфинмониторинг внес журналистку Гульсум Халилову (внесена в перечень экстремистов и террористов) в список террористов и экстремистов.

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