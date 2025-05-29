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13:50, 29 мая 2025Моя страна

Скрытый древний дом нашли в России

Скрытый дом XVII века найден в Вологде
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Во время плановых археологических раскопок в Вологде нашли хорошо сохранивший деревянный жилой дома XVII века, скрытый под более поздними культурными слоями. Об этом сообщает vologda-poisk.ru.

Благодаря его состоянию, специалисты смогут детальней изучить технологии строительства и особенности быта вологжан XVII века. По словам археологов, такая степень сохранности деревянных сооружений этого периода встречается крайне редко. Находки охватывают временной период от Смутного времени до советской эпохи.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили следы древнего протогорода в Джейрахском районе Ингушетии. В Галгаевском ущелье вдоль реки Ахк-Хий найдены каменные стены протяженностью около двух километров, которые могут свидетельствовать о существовании в этом месте крупного поселения.

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