Средний возраст машин в России достиг пятилетнего максимума

«Известия»: Средний возраст легковых автомобилей в России достиг 12-16 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России достиг пятилетнего максимума и составил 12-16 лет. О старении отечественного автопарка сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

По состоянию на начало 2025 года средний возраст зарегистрированных в стране машин составил 11,6 года. Достигнутый результат оказался значительно выше, отметили аналитики агентства Gruzdev-Analyze. Однако в случае с активным автопарком (теми авто, которые сейчас эксплуатируются) показатель может быть еще больше и составлять порядка 16 лет.

Если раньше средний возраст машин в РФ увеличивался постепенно, то в последнее время динамика значительно ускорилась, уточнили эксперты. В результате отечественные автосервисы сейчас сталкиваются с ростом обращений клиентов по поводу проведения более сложных ремонтных работ. Наибольшие суммы тратятся на обслуживание машин возрастом от десяти до 14 лет — в среднем 12,9 тысячи рублей.

Тенденцию старения российского автопарка эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли в том числе массовый уход с рынка западных производителей и регулярное повышение утильсбора, которое привело к значительному росту цен на новые авто. В сложившихся условиях все большее число россиян предпочитает отложить покупку транспортного средства (ТС) до лучших времен, резюмировал глава специализированной площадки по реализации авто Migtorg Александр Коротков.

Согласно данным агентства «Автостат», самыми возрастными в России в начале текущего года являлись отечественные автомобили. Средний срок эксплуатации подобного рода машин к тому времени составлял 18,7 года. На фоне ограниченного ассортимента доступных на внутреннем рынке авто и заметного роста цен на них подавляющее большинство автовладельцев в РФ (78 процентов) признались, что не хотят менять свои ТС на новые.