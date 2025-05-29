Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

В Чечне парашютисты установили национальный рекорд, совершив прыжок в горах

Российские парашютисты установили национальный рекорд, совершив прыжок на берег высокогорного озера Казеной-Ам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

28 мая 20 спортсменов из разных регионов страны совершили уникальный прыжок с парашютом с высоты 4532 метра, приземлившись на высоте 1854 метра над уровнем моря. Это первый в России случай парашютных прыжков в высокогорье — с разреженным воздухом и сложными погодными условиями. Прыжок организован при поддержке парашютного центра GOODSKY, расположенного на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне.

«Организация такого мероприятия требовала предельно точных расчетов, ведь в горах ветер непредсказуем», — отметил руководитель университета Байбетар Вайханов в разговоре с журналистами «Грозный Информ». Все участники успешно приземлились без происшествий, доказав надежность парашютных систем в экстремальных условиях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это событие «настоящим достижением во славу Отечества». Уже подана заявка на внесение рекорда в Книгу рекордов России. В будущем университет планирует продолжать освоение этой уникальной локации для подготовки спецназа и развития парашютного спорта.

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