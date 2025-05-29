В Кремле высказались о реакции Киева на новый раунд переговоров

Песков: Москва не получила от Киева согласия на встречу 2 июня в Стамбуле

Москва не получила согласия Киева на встречу в Стамбуле 2 июня. Об отсутствии реакции со стороны Украины на предложение о новом раунде переговоров сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы предложили собраться в понедельник, 2 июня, в Стамбуле для проведения второго раунда. Насколько мне известно, ответа пока не получено», — высказался он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Он уточнил, что возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.

Осведомленный источник в беседе с РИА Новости рассказал, что выбор места для переговоров продолжается. Других деталей не сообщается.