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12:26, 29 мая 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о реакции Киева на новый раунд переговоров

Песков: Москва не получила от Киева согласия на встречу 2 июня в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Москва не получила согласия Киева на встречу в Стамбуле 2 июня. Об отсутствии реакции со стороны Украины на предложение о новом раунде переговоров сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы предложили собраться в понедельник, 2 июня, в Стамбуле для проведения второго раунда. Насколько мне известно, ответа пока не получено», — высказался он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Он уточнил, что возглавлять делегацию будет помощник президента России Владимир Мединский.

Осведомленный источник в беседе с РИА Новости рассказал, что выбор места для переговоров продолжается. Других деталей не сообщается.

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