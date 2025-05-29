Раскрыты детали подготовки второго раунда российско-украинских переговоров

РИА Новости: Место переговоров России и Украины в Стамбуле пока не выбрали

Осведомленный источник в беседе с РИА Новости раскрыл подробности подготовки второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле. Он рассказал, что сейчас продолжается выбор места, где они пройдут.

«Место проведения пока не определено», — сказал он, подчеркнув, что другие детали переговоров пока также отсутствуют.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению второго раунда переговоров 2 июня. Он отметил, что на этой встрече российская сторона планирует предоставить делегации Украины меморандум. По словам Лаврова, в документе содержится позиция РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».