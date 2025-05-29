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22:19, 28 мая 2025Мир

В Великобритании заявили о важности Арктики для НАТО

Глава МИД Британии Лэмми: НАТО наращивает военное присутствие в Арктике
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

НАТО наращивает свое присутствие на территории Арктики, так как этот регион сейчас становится ключевым флангом обороны Североатлантического альянса. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

«Арктика быстро становится зоной пристального внимания геополитической конкуренции НАТО ... Мы должны принять меры для сдерживания внешних угроз», — пояснил чиновник.

В материале отмечается, что НАТО также способствует укреплению военного сотрудничества Великобритании и Норвегии. В начале мая прошли учения, в которых участвовали военно-морские силы обоих королевств. Кроме того, в Осло был предложен план по увеличению расходов на оборону.

Ранее сообщалось о планах НАТО создать в Норвегии центр управления воздушными операциями.

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