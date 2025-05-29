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04:39, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Юрист раскрыл новую уловку мошенников с «безопасными счетами»

Юрист Соловьев: Мошенники начали использовать резервные счета вместо безопасных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что вместо понятия «безопасный счет» мошенники начали использовать «криптовалютные», «резервные» и «декларационные» счета. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт уточнил, что формулировки для мошенников подбирают психологи, юристы, экономисты и даже специалистов по нейролингвистическому программированию. Они стремятся создать убедительную легенду, чтобы россияне совершали нужные действия.

«Термины, слова и словосочетания должны быть в меру профессиональными и понятными простому человеку, но при этом безапелляционными», — подчеркнул он.

Если фразы перестают работать, им легко находят замены, однако суть обмана от этого не меняется. Поэтому юрист призвал не вступать в разговоры о личных данных и сбережениях с незнакомцами.

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