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18:36, 30 мая 2025Бывший СССР

Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

Mash: ВС РФ достигли в мае самого высокого темпа наступления с начала 2025 года
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигли в мае самого высокого темпа наступления в зоне специальной военной операции (СВО) с начала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в течение мая продвижение армии России составило более 400 квадратных километров. Наиболее активное наступление отмечалось в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Сумской области.

«Общие итоги наступления по месяцам: январь — 325 квадратных километров (...); февраль — 191 квадратный километр; март — 133 квадратных километра; апрель — 177 квадратных километров; май — 418 квадратных километров», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что власти Сумской области обратились к жителям приграничных территорий на фоне российского наступления. Они призвали не откладывать эвакуацию и срочно покинуть дома.

Вот это да!
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