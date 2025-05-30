Армия России достигла самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

Mash: ВС РФ достигли в мае самого высокого темпа наступления с начала 2025 года

Вооруженные силы (ВС) России достигли в мае самого высокого темпа наступления в зоне специальной военной операции (СВО) с начала 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в течение мая продвижение армии России составило более 400 квадратных километров. Наиболее активное наступление отмечалось в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Сумской области.

«Общие итоги наступления по месяцам: январь — 325 квадратных километров (...); февраль — 191 квадратный километр; март — 133 квадратных километра; апрель — 177 квадратных километров; май — 418 квадратных километров», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что власти Сумской области обратились к жителям приграничных территорий на фоне российского наступления. Они призвали не откладывать эвакуацию и срочно покинуть дома.