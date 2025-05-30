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06:01, 30 мая 2025МирЭксклюзив

Влияние «Золотого купола» Трампа на глобальную безопасность оценили

Политолог Стефанович: «Золотой купол» Трампа осложнит переговоры по вооружениям
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Проект системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», предложенный президентом США Дональдом Трампом, осложнит переговоры по контролю над вооружениями. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Это серьезный дестабилизирующий фактор. Он стимулирует начало гонки вооружений и осложняет перспективы любых переговоров по стратегической стабильности», — подчеркнул он.

При этом, по словам эксперта, США все-таки не смогут создать непробиваемую систему защиты. Вместе с тем и в России, и в Китае уже негативно отреагировали на новый проект американского лидера в сфере ПРО.

Дмитрий Стефанович также объяснил связь «Золотого купола» с конфликтом на Украине. По его словам, современные конфликты показали, что эффективность ракетного вооружения могут снизить эшелонированные системы ПРО.

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