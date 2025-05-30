На Сахалине появится комплекс с отелем и спа за полтора миллиарда рублей

В Южно-Сахалинске появится комплекс с отелем и спа за 1,6 миллиарда рублей

На Сахалине появится физкультурно-оздоровительный комплекс за более чем полтора миллиарда рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Комплекс «Динамо» с отелем и спа-центром построят на горнолыжном курорте «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. На эти цели выделят 1,6 миллиарда рублей.

Спорткомплекс заработает в 2026 году, а гостиница и термальная зона — в 2028-м. Отмечается, что 25 мая на территории «Горного воздуха» прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего комплекса.

Для жителей и гостей города станут доступны большой спортзал для соревнований, тренажерные залы и пространства для занятий боевыми искусствами. Кроме того, появится гостиница на 136 мест, ресторан, спа-центр с банями и бассейном.

Ранее сообщалось, что для рыбаков-любителей на Сахалине пройдет соревнование «Вишневый лосось». Участники поборются за бесплатные лицензии на вылов симы.