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15:37, 30 мая 2025Мир

На Западе признали конец эпохи глобального доминирования США

Экономист Сакс: Эпоха глобального доминирования США завершилась
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Эпоха глобального доминирования США завершилась, но в Вашингтоне не могут это признать. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью ТАСС.

«Мы живем в многополярном мире. Россия — великая держава. США — великая держава. Китай — великая держава. Индия — великая держава. США уже не могут навязывать свою волю по большинству вопросов», — сказал экономист.

По его словам, США пока что не осознали, что их однополярная власть завершилась, — они все еще находятся в стадии отрицания.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Он отметил, что в настоящий момент США сталкиваются с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран. По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.

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