Вице-президент США Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась

Эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Эра бесспорного американского доминирования завершилась... Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран», — пояснил политик, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.

Ранее президент России Владимир Путин получил менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп. По данным проведенного опроса, Трамп получил негативную оценку в 82 из 100 стран, где проводилось исследование. Путин, в свою очередь, получил негативные отзывы в 61 стране, а председатель КНР Си Цзиньпин — в 44 странах.