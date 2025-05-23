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17:58, 23 мая 2025Мир

Вице-президент Вэнс заявил о конце эры доминирования США

Вице-президент США Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Scarbrough / АР

Эре бесспорного американского доминирования пришел конец. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС.

«Эра бесспорного американского доминирования завершилась... Сегодня мы сталкиваемся с серьезными угрозами в лице Китая, России и других стран», — пояснил политик, выступая перед выпускным курсом Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд).

По его словам, конкуренты Америки решительно настроены взять верх во всех сферах.

Ранее президент России Владимир Путин получил менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп. По данным проведенного опроса, Трамп получил негативную оценку в 82 из 100 стран, где проводилось исследование. Путин, в свою очередь, получил негативные отзывы в 61 стране, а председатель КНР Си Цзиньпин — в 44 странах.

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