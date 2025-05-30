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07:15, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

Названа главная задача российских военных летом 2025 года

Полковник Матвийчук: Летом Россия будет создавать зону безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главной задачей российских военных летом 2025 года будет создание буферной зоны, обеспечение безопасности присоединенных регионов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что мы практически выходим на границы ДНР, ЛНР. Российские военные продолжают двигаться вперед, и теперь необходимо обезопасить регионы от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сказал полковник.

Россия, по его словам, должна создать зону безопасности вокруг регионов, а это возможно только при захвате территорий. Речь, как он объяснил, идет, прежде всего, о Сумской, Черниговской, Днепропетровской областях.

«Мы имеем право осуществлять административное управление. Потом, если там захотят, могут присоединиться к России, провести референдум. Но это уже внутренний вопрос регионов», — уточнил Матвийчук.

Ранее издание The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков заявило, что российские войска в мае начали двигаться вперед с самой высокой скоростью за год. Предполагается, что Россия может использовать сезон сухой погоды, который считается наиболее благоприятным для наступательных операций, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

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