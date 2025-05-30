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16:01, 30 мая 2025Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над московским следователем задержали за границей

МВД: В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве следователя из Москвы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Абхазии сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в расправе над следователем из Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, предполагаемым преступником оказался 29-летний уроженец Биробиджана. Его задержали по горячим следам в Гагрском районе и доставили в Сочи.

Расправа над следователем из столичной полиции произошла в среду, 28 мая. Тело нашли в дачном доме на территории Адлерского района Сочи. Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, речь идет о следовательнице ГСУ ГУ МВД по Москве. Женщина находилась в отпуске и отдыхала в частном арендованном доме. Предварительно, мужчина расправился с ней во время ссоры.

Ранее стало известно, что обвиняемый в расправе над следователем из Пермского края отправится в зону специальной военной операции.

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