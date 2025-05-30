Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:49, 30 мая 2025Мир

Посольство России обвинило Лондон в цифровой агрессии

Посольство РФ: Великобритания использует хакеров против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Власти Великобритании используют хакеров для милитаризации цифрового пространства против России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, передает ТАСС.

«Речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России», — подчеркнули в дипмисии России.

Материалы по теме:
Раздвоение личностей. Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Раздвоение личностей.Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
3 августа 2021
Невидимый фронт Хакеры могут начать новую ядерную войну и отключить от сети целые страны. Как от них защититься?
Невидимый фронтХакеры могут начать новую ядерную войну и отключить от сети целые страны. Как от них защититься?
16 июня 2020

В посольстве также указали, что Лондон косвенно «признает свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», однако она приведет к «труднопредсказуемым, в том числе для самой Великобритании, итогам».

Ранее эксперты журнала Politico написали, что подводная инфраструктура Великобритании крайне уязвима для возможного саботажа со стороны России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Трамп и Си Цзиньпин захотели созвониться

    У жены российского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве

    В Курской области при ударе украинского FPV-дрона пострадал мирный житель

    Пьяный пассажир самолета избил стюардесс и был выдворен с рейса под аплодисменты

    В России испытали FPV-дробовик

    На Украине сообщили о гибели наемника ВСУ из Новой Зеландии

    На Анталью обрушился торнадо

    Российского актера похоронили спустя два месяца

    В клуб самых умных людей на планете приняли двухлетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости