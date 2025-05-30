Посольство России обвинило Лондон в цифровой агрессии

Посольство РФ: Великобритания использует хакеров против России

Власти Великобритании используют хакеров для милитаризации цифрового пространства против России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, передает ТАСС.

«Речь идет о милитаризации информационного пространства с нескрываемым прицелом на осуществление наступательных замыслов против России», — подчеркнули в дипмисии России.

В посольстве также указали, что Лондон косвенно «признает свою роль в уже направленной на нашу страну цифровой агрессии», однако она приведет к «труднопредсказуемым, в том числе для самой Великобритании, итогам».

Ранее эксперты журнала Politico написали, что подводная инфраструктура Великобритании крайне уязвима для возможного саботажа со стороны России.