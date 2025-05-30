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09:14, 30 мая 2025Россия

Россиянин пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков и поплатился

В Челябинске на пробившего кулаком полотно с портретами фронтовиков завели дело
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Житель Челябинска пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков и поплатился — на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по российскому региону.

Инцидент произошел в парке «Металлург» имени О.И. Тищенко в Челябинске. По данным ведомства, 19-летний парень, проходя мимо конструкции «Стена Памяти» несколько раз ударил кулаком по макетам с фотографиями участников Великой отечественной войны, из-за чего полотно порвалось.

Молодой человек находился в состоянии опьянения. «Действовал умышленно, против общественной нравственности, выражая явное неуважение к участникам Великой Отечественной войны, принимавших активное участие при защите Отечества, из хулиганских побуждений», — прокомментировали в СУ СК.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память участников Великой Отечественной войны. Дело передали для рассмотрения в суд.

Ранее в Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны. С мальчиком и его родителями работают полицейские.

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