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14:58, 30 мая 2025Бывший СССР

Российских военные рассказали о наказании в плену лозунгом «Слава Украине»

«Украина.ру»: Российских бойцов в плену заставляли кричать «Слава Украине»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российских бойцов в плену заставляли кричать «Слава Украине — героям слава» (внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов). Об этом пишет «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«Сказали: "Открываются двери — вы кричите «Слава Украине». Если нет — расстреляют". Естественно, мы говорим: "Слава Украине", у нас просто не было вариантов. А они говорят: "Героям слава"», — говорит один из вернувшихся из плена бойцов.

Позже, говорит он, их начинали избивать: автоматами и палками.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила плен у Вооруженных сил Украины с концлагерем нацистов.

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