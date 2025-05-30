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20:26, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Симоньян описала свое состояние словами «нет сил на конфликты»

Симоньян в ответ на критику ее наряда заявила, что у нее нет сил на конфликты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как она чувствует себя, пока ее муж режиссер Тигран Кеосаян находится в коме. О своем состоянии она написала Telegram.

Отвечая на комментарий с критикой ее наряда, в котором она пришла на инклюзивный детский спектакль, Симоньян назвала претензию по поводу ее образа хамством и признаком отсутствия такта.

При этом главред RT указала, что ситуация с мужем сильно ее подкосила, из-за чего она не сразу нашла в себе силы заново начать вести соцсети и общаться с людьми. «У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно. Поэтому, если не можете удержаться, то, пожалуйста, уйдите», — попросила она.

Ранее Симоньян поблагодарила тех, кто молится и переживает за Кеосаяна. Говоря о муже с певицей Натальей Подольской, журналистка чуть не заплакала.

8 января Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Она отметила, что у ее мужа давно были проблемы с сердцем.

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