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22:57, 30 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о потерях элитной бригады ВСУ на сумском направлении

ТАСС: Элитная 3 бригада ВСУ на базе «Азова» несет потери на сумском направлении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Элитная третья отдельная штурмовая бригада (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую сформировали на базе националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), несет потери на сумском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата "Азов"», — отметил собеседник агентства. По его словам, вероятно, в сообщениях имеется в виду прикомандирование к другим украинским подразделениям бойцов 3-й ОШБР, а не полноценное ее участие в боевых действиях.

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