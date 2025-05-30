ТАСС: Элитная 3 бригада ВСУ на базе «Азова» несет потери на сумском направлении

Элитная третья отдельная штурмовая бригада (ОШБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую сформировали на базе националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), несет потери на сумском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом стало известно ТАСС от источника в российских силовых структурах.

«Выявили в соцсетях несколько некрологов об уничтоженных на сумском направлении военных из элитной 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе нацбата "Азов"», — отметил собеседник агентства. По его словам, вероятно, в сообщениях имеется в виду прикомандирование к другим украинским подразделениям бойцов 3-й ОШБР, а не полноценное ее участие в боевых действиях.