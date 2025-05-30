В приграничной с Россией области Казахстана прогремел мощный взрыв на АЗС

В Казахстане произошел мощный взрыв на АЗС

В Казахстане произошел мощный взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС), сообщается о пострадавших. Об этом пишет местное издание Tengrinews в своем Telegram-канале со ссылкой на МЧС республики.

Сообщается, что на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар затронул рядом стоящие здания и конструкции.

В МЧС рассказали, что взрыв унес жизни двоих человек, еще 14 пострадали.

Трагедия произошла в Атырауской области Казахстана, в городе Кульсары. Регион граничит с Астраханской областью России на востоке. Его власти провели срочное совещание из-за взрыва.

Сегодня в Казахстане с визитом находится премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она встретилась с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым и обменялась с ним комплиментами.

