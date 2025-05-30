ВМФ России получит дополнительные десантные корабли

Главком ВМФ России Моисеев: Флот может получить еще 10 БДК проекта 11711

Военно-морской флот (ВМФ) России может получить еще десять больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711. О дополнительных кораблях рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», — сказал он в ходе церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев».

БДК модернизированного проекта отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Они могут доставить до 13 танков массой около 60 тонн или до 300 десантников.

Ранее в мае источники «Известий» рассказали, что новый тральщик «Афанасий Иванников» проекта 12700 отправится на Северный флот. Корабли этого проекта могут обнаруживать умные мины, которые находятся в морском грунте.