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19:05, 30 мая 2025Наука и техника

ВМФ России получит дополнительные десантные корабли

Главком ВМФ России Моисеев: Флот может получить еще 10 БДК проекта 11711
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России может получить еще десять больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711. О дополнительных кораблях рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, передает ТАСС.

«В рамках следующей программы вооружений предусматриваем до 10 кораблей постройки такого проекта [11711]. Все будет окончательно ясно после утверждения этой программы», — сказал он в ходе церемонии спуска на воду БДК «Владимир Андреев».

БДК модернизированного проекта отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Они могут доставить до 13 танков массой около 60 тонн или до 300 десантников.

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