Бывшие соратники президента Сирии начали ему угрожать

WP: Бывшие соратники президента Ахмеда аш-Шараа начали ему угрожать

Бывшие соратники президента Сирии Ахмеда аш-Шараа начали ему угрожать. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Известно, что тысячи иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, помогли новому президенту Сирии свергнуть экс-лидера страны Башара Асада. Однако, как стало известно изданию, теперь они стали для него проблемой для «политического выживания».

Несмотря на то, что аш-Шараа выделил многим боевикам должности в Минобороны, они оказались недовольны тем, что его бывший товарищ по оружию, также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, не ввел шариат. По мнению журналистов, это может привести к восстанию. Кроме того, они обвиняют его в сотрудничестве с США и Турцией в борьбе с экстремистскими группировками. «Аль-Джулани атакует нас с земли, Америку — с неба», — приводит издание слова одного из боевиков.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с новым руководством Сирии пожал руку лидеру страны Ахмеду аш-Шараа.

