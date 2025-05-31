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12:42, 31 мая 2025Мир

Экс-судья рассказал о наращивании военной инфраструктуры Польши около Калининграда

Экс-судья Шмидт: Польша наращивает военную инфраструктуру около Калининграда
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша начала наращивать военную инфраструктуру около Калининградской области. Об этом заявил бывший польский судья Томаш Шмидт, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, военнослужащие Польши устанавливают на границу противотанковые заграждения, пункты обороны, а также планируют готовить участки для установки минных полей. Помимо того, Варшава построит хранилища для военной техники.

Он предоставил агентству фото, на котором запечатлены моменты установки противотанковых ежей, а также бетонированные окопы. Шмидт добавил, что живущие в граничащих с Калининградской областью поляки стали жертвами политики премьер-министра страны Дональда Туска.

«Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается», — пояснил экс-судья.

Ранее стало известно, что Литва развернула полевой лагерь «София» рядом с границей Белоруссии — это крупнейший военный лагерь на территории республики. Он расположен в Швенченском районе на полигоне Пабраде — в 15 километрах от границы.

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