Медведев предрек крах экономики Германии из-за ее глупой политики

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек крах экономики Германии. Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

Медведев заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, которого он назвал упырем, больше не ждет полного поражения России, поскольку она обладает ядерным потенциалом. В то же время политик отметил, что в Германии глупая политика и в связи с этим ее ждут экономические проблемы.

Ранее сообщалось, что Йоханн Вадефуль пригрозил расширением списка санкций в отношении России со стороны европейских стран. Уточнялось, что таким образом они надеются создать давление на Москву, чтобы та вступила в серьезные переговоры по украинскому конфликту.