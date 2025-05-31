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17:39, 31 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный в России комик отдохнул за границей с двумя сломанными руками

Комик Кирилл Мазур в детстве сломал обе руки и поехал с родителями в Турцию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Кирилл Мазур

Кирилл Мазур. Кадр: Макарена / YouTube 

Популярный в России стендап-комик Кирилл Мазур рассказал историю, как он в детстве ездил в Турцию с родителями, когда у него были сломаны обе руки. Своими воспоминаниями он поделился в выпуске шоу «Личка», запись которого доступна на YouTube-канале юмористки Ирины Мягковой.

По словам Мазура, он раньше профессионально занимался футболом и получил травму на тренировке, неудачно упав во время матча прямо перед поездкой на отдых в Турцию с родителями. «Я как-то очень плохо перепрыгнул и еще группироваться не умею. И я знаю это чувство, я уже ломал руку. Поэтому когда я упал я такой: "Я точно сломал две руки"», — отметил он.

Также, во воспоминаниям комика, несмотря на то, что у него во время отдыха были загипсованы обе руки, его родители нашли способ, как помочь ему искупаться. «Отец придумал такую альтернативу, он, чтобы я хоть немножко этого моря почувствовал, он меня за ноги брал, просто голову опускал и обратно ставил. (...) Я просто как собака отряхивался и выходил обратно на пляж», — отметил Мазур.

Ранее Кирилл Мазур рассказал, как попробовал грудное молоко жены на вкус. Юморист заявил, что оно оказалось сладкое.

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