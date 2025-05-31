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10:44, 31 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Пожилым людям рассказали об особенностях ухода за зубами

Врач Гафизов: Сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте поможет массаж десен
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пожилые люди чаще испытывают проблемы с зубами, чем молодые, однако и в этом возрасте можно сохранить здоровье ротовой полости, считает стоматолог-ортопед, эксперт бренда «Лесной бальзам» Ален Гафизов. Об особенностях ухода за зубами в зрелом возрасте он рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, у пожилых людей часто изменяется состав эмали. Содержание воды в ней уменьшается, из-за чего улыбка темнеет, а желтоватый оттенок у зубов становится нормой. Кроме того, с возрастом ухудшаются механизмы реминерализации эмали, что приводит к кариесу и возникновению повышенной чувствительности зубов. Из-за истощения сосудов меняется и ткань десен, а из-за уменьшения слюноотделения в ротовой полости возникает сухость и, как следствие, появляется налет.

Чтобы снизить риск развития этих проблем, Гафизов рекомендовал выполнять ежедневный массаж десен.

Обхватите десну большим и средним пальцами и совершайте круговые движения вверх-вниз, из стороны в сторону. Либо можете использовать специальные массажеры для десен

Ален Гафизовстоматолог-ортопед

Также стоматолог посоветовал не допускать образования налета на зубах. Для этого, по его словам, надо использовать не только щетки и пасты, но и ополаскиватели и зубные нити. Дополнительные средства гигиены необходимы, чтобы удалять налет из труднодоступных мест, причем особенно важны они при наличии коронок и протезов. Врач напомнил, что протезы тоже важно ежедневно очищать, а при любом дискомфорте и признаках воспаления необходимо обратиться к специалисту.

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Еще одна рекомендация Гафизова — разнообразно питаться. «Еда должна содержать все необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы. Реже ешьте сладости. Для сохранения здоровья зубов большое значение имеют витамины D, C, A», — уточнил он.

Ранее стоматолог-гигиенист Светлана Фролова объяснила причины возникновения молочницы во рту. По ее словам, это заболевание может начаться вследствие дисбактериоза, например, на фоне длительного приема антибиотиков иммунитет снижается.

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