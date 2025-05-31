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07:03, 31 мая 2025Экономика

Россиянам объяснили необходимость ежегодного отключения горячей воды

Депутат Колунов: Отключение горячей воды нужно для проверок и ремонта труб

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости объяснил россиянам необходимость ежегодного отключения горячей воды. По его словам, это нужно для проверок и ремонта трубопровода.

Депутат отметил, что воду отключают с мая по конце августа для профилактических работ. Он пояснил, что зимой, когда температура опускается ниже минус 30 градусов, горячая вода подается под высоким давлением. Это приводит к достаточно быстрому износу труб.

«И вот, чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды», — добавил Колунов.

Он указал, что воду отключают именно летом, когда остановка котельных не влияет на качество жизни, поскольку на улице стоит теплая погода, а отопление не подается. Кроме того, в России совершенствуются технологии проверок и сокращаются сроки отключений. В начале нулевых срок составлял три недели, а сейчас горячей воды в домах нет не более десяти дней, заключил парламентарий.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с отключением горячей воды. Злоумышленники начали рассылать фиктивные письма с графиками и через них направлять пользователей на фишинговые сайты, где крадут их персональные данные.

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