Трамп назвал Маска смесью «гения и мальчика»

WSJ: Трамп охарактеризовал Маска как «гения и мальчика» в одном лице

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает миллиардера Илона Маска незрелым гением. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По сведениям газеты, в разговоре с помощниками Трамп назвал Маска «на 50 процентов гением, на 50 процентов мальчиком». Согласно другому источнику, данное соотношение выглядело как «90 процентов гения, 10 процентов мальчика». Такая характеристика объясняет взгляд американского лидера на конфликт Маска с чиновниками Белого дома.

За четыре месяца работы бизнесмена на посту куратора Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Трамп не раз выражал скептицизм по отношению к его действиям. В частности, президент спрашивал у помощников, не считают ли они «чушью» обещание Маска сократить бюджетные расходы на 1 триллион долларов. По поводу многих своих решений Маск не консультировался с высокопоставленными сотрудниками в Белом доме и даже не ставил их в известность — к примеру, о массовых увольнениях чиновников или раскрытии конфиденциальных данных. В итоге Трамп поставил главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс контролировать деятельность DOGE.

Несмотря на это Трамп продолжает хорошо отзываться об основателе Tesla и намерен встретиться с ним в ближайшее время. Так, на совместной прощальной пресс-конференции в Белом доме по случаю окончания срока деятельности Маска в должности «специального госслужащего» они, как отмечает издание, «осыпали друг друга комплиментами».

Ранее Илон Маск заявил, что даже после отставки с поста главы DOGE останется другом и советником главы США Дональда Трампа. В свою очередь президент выразил надежду, что Маск продолжит делиться с ним советами.