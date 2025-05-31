Маск заявил о желании остаться советником и другом Трампа

Маск сообщил, что останется советником и другом Трампа

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского главы Дональда Трампа. Об этом бизнесмен рассказал пресс-конференции в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Я рассчитываю остаться другом и советником и, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам», — уточнил Маск.

После этого Трамп выразил надежду, что предприниматель продолжит давать ему советы.

До этого Маск заявил, что срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу. Миллиардер поблагодарил Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства.

Ранее американские СМИ написали, что Илон Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа. Журналисты рассказали, что бизнесмен путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддералл.

На днях глава Минторга США Говард Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Дональда Трампа.