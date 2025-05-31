В России ответили на слова о главном фронте летней кампании

Депутат Колесник: Россия будет наступать по всем фронтам для создания серой зоны

Сейчас в основную задачу Вооруженных сил РФ входит создание серой зоны, чтобы украинское оружие не добивало до российской территории, рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее экс-спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник запаса Владислав Селезнев заявил, что Донецкая народная республика (ДНР) будет главным фронтом летней кампании на Украине. По его мнению, такая тактика будет логичной, так как городская агломерация Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки остается «лакомой целью».

«Основная задача — наступление по всем фронтам, отодвигать украинские войска от российских границ, включая, ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожскую. Чем шире такая буферная зона, тем лучше. Необходимо минимум километров 60–70 для того, чтобы ПВО могло нормально подготовиться к ударам», — указал Колесник.

Ранее стало известно, что армия России поразила пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Уточняется, что ПВД украинских бойцов располагался у села Комар в Волновахском районе.

