Возросло число пострадавших после атаки ВСУ по Курской области

Хинштейн: Число пострадавших после атаки ВСУ по Курской области возросло

Число пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому району Курской области возросло. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«У 48-летнего мужчины минно-взрывная травма, рваная рана правого плеча, у 42-летнего мужчины — также минно-взрывная травма, ушибленно-резаная рана теменной области и ушиб носа», — указал глава субъекта.

Хинштейн также отметил, что в результате атаки пострадали 37-летняя мать и 4-летняя дочь. По его словам, женщина и ее ребенок уже отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее Хинштейн заявил, что судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения украинских войск, на данный момент неизвестна.