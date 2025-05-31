Хинштейн назвал число без вести пропавших с начала вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: Судьба 576 жителей Курской области после вторжения ВСУ неизвестна

Судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), на данный момент неизвестна. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно», — написал чиновник, отметив, что среди них находятся четверо несовершеннолетних.

По словам врио главы области, военные и следователи установили факты преступлений украинских войск. Жертвами ВСУ стали 304 мирных гражданина. Большую часть из них удалось опознать.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.