Хинштейн назвал число без вести пропавших с начала вторжения ВСУ в Курскую область

Судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), на данный момент неизвестна. Об этом заявил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«О судьбе 576 человек до сих пор, к сожалению, ничего неизвестно — работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно», — написал чиновник, отметив, что среди них находятся четверо несовершеннолетних.
По словам врио главы области, военные и следователи установили факты преступлений украинских войск. Жертвами ВСУ стали 304 мирных гражданина. Большую часть из них удалось опознать.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российским войскам удавалось освобождать захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что вместе с российскими войсками в боях участвовали военнослужащие из КНДР.