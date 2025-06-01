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01:19, 1 июня 2025Россия

Богомаз рассказал о помощи пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

Богомаз: Тяжело пострадавших могут доставить в Москву санавиацией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Медики работают на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. Организованы экстренные бригады скорой помощи для перевозки пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал политик. Он подчеркнул, что по решению медиков при необходимости пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, могут быть доставлены в Москву санавиацией.

Другие экстренные службы также продолжают работу на месте происшествия, добавил Богомаз.

По последним данным, в результате ЧП пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало.

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