Богомаз рассказал о помощи пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

Богомаз: Тяжело пострадавших могут доставить в Москву санавиацией

Медики работают на месте обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области. Организованы экстренные бригады скорой помощи для перевозки пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал политик. Он подчеркнул, что по решению медиков при необходимости пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, могут быть доставлены в Москву санавиацией.

Другие экстренные службы также продолжают работу на месте происшествия, добавил Богомаз.

По последним данным, в результате ЧП пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало.